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12:41, 23 июня 2026Экономика

Деловая активность упала в двух ведущих экономиках Евросоюза

Bloomberg: Германия и Франция столкнулись с падением деловой активности
Кирилл Луцюк

Фото: Tobias Schwarz / Reuters

Июнь стал для Германии третьим подряд месяцем снижения деловой активности. Об этом сообщило Bloomberg.

Одной из главных причин этого стала ситуация в сфере услуг, которая переживает самое быстрое с 2022 года падение. Составной индекс менеджеров по закупкам S&P Global в июне упал до 48 с 48,8 в мае. Аналитики ожидали роста до 49,7.

Как отметило агентство, Германию ожидает очередной год разочаровывающего роста после того, как конфликт на Ближнем Востоке развеял надежды на значительный поворот. Бундесбанк прогнозирует рост всего на 0,5 процента, обусловленный государственными расходами на модернизацию инфраструктуры и укрепление вооруженных сил.

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Похожая ситуация наблюдается во Франции, где деловая активность сокращалась шестой месяц подряд из-за повышения цен на энергоносители, вызванного войной в Иране. Здесь также главной причиной также оказался сектор услуг, индекс которого оставался значительно ниже 50.

Комментируя эту статистику, старший главный экономист S&P Global Market Intelligence Джо Хейс заявил, что она говорит о нестабильных экономических условиях во второй по величине экономике еврозоны. Усилившееся инфляционное давление с начала войны на Ближнем Востоке подорвало покупательную способность потребителей и снизило спрос.

По прогнозам мюнхенского Института экономических исследований, энергетический кризис, спровоцированный конфликтом вокруг Ирана, обойдется Германии в 2026 и 2027 годах в общей сложности в 34 миллиарда евро.

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