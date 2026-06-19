Потери Германии от энергетического кризиса оценили

SZ: В энергетический кризис Германия потеряет €34 млрд

Энергетический кризис, спровоцированный конфликтом вокруг Ирана, обойдется Германии в текущем и следующем годах в общей сложности в 34 миллиарда евро. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на расчеты мюнхенского Института экономических исследований (Ifo).

Как отмечается в публикации, ценовой шок, вызванный конфликтом, приведет к потерям в среднем 400 евро на каждого гражданина Германии. Речь идет о части дохода, которую жителям страны придется направить на покрытие возросшей стоимости импортируемых энергоносителей.

Согласно прогнозу Ifo, инфляция в 2026 году составит 2,9 процента, а в 2027 году останется на уровне 2,7 процента.

В случае затяжной блокады Ормузского пролива, отмечал ранее главный экономист управляющей компании Aberdeen Пол Диггл, мировой энергорынок столкнется с новой фазой кризиса грядущим летом. Повышенный спрос на туристические перевозки, предупредил эксперт, усилит дисбаланс глобального спроса и предложения нефти.