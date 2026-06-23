Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:18, 23 июня 2026Из жизни

Диетолог спрогнозировал появление специалистов по питанию пришельцев

Диетолог Кастильо заявил, что земная еда может оказаться опасной для инопланетян
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Bing Guan / Reuters

В Испании диетолог из Университета Валенсии рассказал, каким могло бы быть питание инопланетян в случае их прибытия на Землю. Об этом пишет Daily Mail.

Хосе Мигель Сориано дель Кастильо заявил, что визит на Землю для пришельца может быть очень опасным в плане еды. Ученый отметил, что даже если инопланетянине будут схожи с людьми на уровне базовой биологии, земные продукты могут быть несовместимы с их пищеварительной системой.

По словам Кастильо, пришельцам, скорее всего, придется собрать на Земле простые элементы, вроде воды, азота, фосфора, железа, солей, липидов, микробной биомассы или простых органических молекул, и переработать их в нечто съедобное для себя. «Земные белки могут оказаться бесполезными, если их пищеварительная система использует другие аминокислоты. Наши сахара могут быть бесполезными, если их обмен веществ не сможет справиться с ними», — пояснил ученый.

Материалы по теме:
Пентагон по требованию Трампа рассекретил 170 файлов об НЛО. Что именно в них оказалось и о чем теперь спорят специалисты?
Пентагон по требованию Трампа рассекретил 170 файлов об НЛО.Что именно в них оказалось и о чем теперь спорят специалисты?
19 мая 2026
ФБР расследует загадочные исчезновения ученых, изучавших космос и НЛО. Это связывают с планами Трампа раскрыть секретные документы
ФБР расследует загадочные исчезновения ученых, изучавших космос и НЛО.Это связывают с планами Трампа раскрыть секретные документы
24 апреля 2026
Пентагон открыл новый сайт про НЛО и выложил видео с неопознанными объектами. Что показали американские военные?
Пентагон открыл новый сайт про НЛО и выложил видео с неопознанными объектами.Что показали американские военные?
4 сентября 2023
«Сибирские врата ада» стремительно растут. Как они открылись и к чему может привести их увеличение?
«Сибирские врата ада» стремительно растут.Как они открылись и к чему может привести их увеличение?
11 июня 2024
Пентагон по требованию Трампа рассекретил 170 файлов об НЛО. Что именно в них оказалось и о чем теперь спорят специалисты?
Пентагон по требованию Трампа рассекретил 170 файлов об НЛО.Что именно в них оказалось и о чем теперь спорят специалисты?
19 мая 2026
Пентагон тратит миллионы на поиски оборотней, а Конгресс обсуждает НЛО. Почему в США помешались на сверхъестественном?
Пентагон тратит миллионы на поиски оборотней, а Конгресс обсуждает НЛО.Почему в США помешались на сверхъестественном?
8 ноября 2023

Он добавил, что после обнаружения разумной внеземной жизни людям понадобятся специалисты по питанию пришельцев, чтобы лучше наладить контакт. При этом Кастильо не исключил, что инопланетяне пришлют на Землю роботов, которым нужно будет только подзаряжать батарейки.

Ранее сообщалось, что миллионы жителей Бразилии проснулись от жуткого сообщения от Министерства обороны страны. В нем говорилось, что на Землю прибыли инопланетяне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев пригрозил отказом от переговоров с Россией

    Ведущий закрытый образ жизни сын Джулии Робертс попал на фото папарацци

    Мощный камнепад обрушился на дорогу в российском регионе

    Больше сотни рейсов выбились из расписания в аэропорту Сочи

    В Кремле сделали заявление о ситуации вокруг Армении

    Политолог высказался об условиях отмены антироссийских санкций Европой

    Диетолог спрогнозировал появление специалистов по питанию пришельцев

    В Госдуме предложили готовить детей к возможному конфликту с НАТО с пятого класса

    Россиянам назвали самое «слабое» место электромобиля

    Стало известно о смерти отдыхавшего на музыкальном фестивале россиянина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok