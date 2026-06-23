Диетолог спрогнозировал появление специалистов по питанию пришельцев

Диетолог Кастильо заявил, что земная еда может оказаться опасной для инопланетян

В Испании диетолог из Университета Валенсии рассказал, каким могло бы быть питание инопланетян в случае их прибытия на Землю. Об этом пишет Daily Mail.

Хосе Мигель Сориано дель Кастильо заявил, что визит на Землю для пришельца может быть очень опасным в плане еды. Ученый отметил, что даже если инопланетянине будут схожи с людьми на уровне базовой биологии, земные продукты могут быть несовместимы с их пищеварительной системой.

По словам Кастильо, пришельцам, скорее всего, придется собрать на Земле простые элементы, вроде воды, азота, фосфора, железа, солей, липидов, микробной биомассы или простых органических молекул, и переработать их в нечто съедобное для себя. «Земные белки могут оказаться бесполезными, если их пищеварительная система использует другие аминокислоты. Наши сахара могут быть бесполезными, если их обмен веществ не сможет справиться с ними», — пояснил ученый.

Он добавил, что после обнаружения разумной внеземной жизни людям понадобятся специалисты по питанию пришельцев, чтобы лучше наладить контакт. При этом Кастильо не исключил, что инопланетяне пришлют на Землю роботов, которым нужно будет только подзаряжать батарейки.

Ранее сообщалось, что миллионы жителей Бразилии проснулись от жуткого сообщения от Министерства обороны страны. В нем говорилось, что на Землю прибыли инопланетяне.