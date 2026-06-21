Миллионы бразильцев проснулись от жуткого сообщения

Миллионы бразильцев разбудило сообщение о нападении инопланетян на Землю

Миллионы жителей Бразилии проснулись от жуткого сообщения от Министерства обороны страны. Об этом пишет Mash в Telegram-канале.

«Инопланетяне напали на Бразилию. Люди, мы прибыли», — говорилось в сообщении. Данный текст появился в системе экстренных оповещений и быстро разлетелся по стране.

Отмечается, что систему могли взломать. Власти вскоре удалили сообщение о нападении инопланетян на Бразилию.

Ранее ученая из Австралии Кэрол Оливер назвала печальную причину отсутствия контакта с инопланетянами. Она предположила, что если разумные существа на некой другой планете существуют и знают о людях, они могут избегать путешествия на огромное расстояние из-за так называемого проклятия времени.