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00:26, 21 июня 2026Из жизни

Миллионы бразильцев проснулись от жуткого сообщения

Миллионы бразильцев разбудило сообщение о нападении инопланетян на Землю
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Миллионы жителей Бразилии проснулись от жуткого сообщения от Министерства обороны страны. Об этом пишет Mash в Telegram-канале.

«Инопланетяне напали на Бразилию. Люди, мы прибыли», — говорилось в сообщении. Данный текст появился в системе экстренных оповещений и быстро разлетелся по стране.

Отмечается, что систему могли взломать. Власти вскоре удалили сообщение о нападении инопланетян на Бразилию.

Ранее ученая из Австралии Кэрол Оливер назвала печальную причину отсутствия контакта с инопланетянами. Она предположила, что если разумные существа на некой другой планете существуют и знают о людях, они могут избегать путешествия на огромное расстояние из-за так называемого проклятия времени.

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