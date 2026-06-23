Гоблин призвал посмотреть на Украину в одном вопросе

Блогер Пучков назвал идиотами россиян, публикующих в интернете фото последствий атак ВСУ

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, раскритиковал соотечественников, публикующих в интернете фото и видео с последствиями атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он высказался в эфире радиостанции Sputnik, выпуск опубликован в «VK Видео».

Пучков назвал идиотами людей, которые выкладывают в соцсети снимки с последствиями украинских атак. «Посмотрите на Украину. Там тебе за это просто ноги выдернут без разговоров, пропадешь — нет тебя», — заявил блогер.

Он призвал россиян не паниковать из-за подобных фотографий и видео и «собрать волю в кулак». Гоблин подчеркнул, что Российская армия в ходе спецоперации на Украине наносит более эффективные и мощные удары.

Ранее Пучков высказался о заочном приговоре на Украине, который ему вынесли в июне 2025 года. Гоблин с иронией назвал этот приговор правильной судимостью.