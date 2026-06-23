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Культура
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21:03, 23 июня 2026Культура

Концерт Iron Maiden в Париже прервали из-за жары

Концерт Iron Maiden в Париже прервало отключение электричества из-за аномальной жары
Андрей Шеньшаков

Фото: Jack Taylor / Reuters

Культовая группа Iron Maiden вынуждена была прервать свой концерт в Париже после отключения электричества. Об этом сообщает местное издание Le Figaro.

По информации источника, аппаратура была выключена в 21:40. Концерт удалось продолжить только в 22:40, но солист группы Брюс Дикинсон заявил, что выступление завершится в 23:30 из-за комендантского часа в городе.

Также сообщается, что причиной отключения электричества стала аномальная жара в столице Франции.

Летом 2025 года стало известно, что во Франции больше сотни подростков подверглись нападению со шприцами во время музыкального фестиваля. Как утверждается, несколько жертв уколов неизвестного вещества были госпитализированы.

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