Во Франции больше сотни подростков подверглись нападению со шприцами. Что известно о происшествии?

На музыкальном фестивале во Франции неизвестные укололи шприцами 145 подростков

Неизвестные укололи шприцами 145 подростков во время фестиваля уличной музыки во Франции.

По данным New York Post (NYP), правоохранительными органами были задержаны больше десяти подозреваемых. Среди них — четыре человека из города Ангулем на Западе Франции, их подозревают в нападении на примерно 50 жертв.

Почти 150 зрителей концерта, многие из которых были девочками-подростками, подверглись странным нападениям со шприцами на общенациональном музыкальном фестивале во Франции в субботу New York Post

Как утверждается, несколько жертв уколов неизвестного вещества были госпитализированы. По одной из версий, нападавшие могли вкалывать пострадавшим препараты, после которых люди перестают сопротивляться насильственным действиям.

По информации газеты Le Parisien, полицейские получили 145 жалоб об уколах со всей Франции, из них более 20 — в столичном регионе Иль-де-Франс, в том числе 13 в Париже. Как минимум трое, 15-летняя девушка, 18-летний подросток и женщина, после уколов сообщили о плохом самочувствии.

Всего за время фестиваля задержали более 300 человек

С начала фестиваля уличной музыки во Франции сотрудники правоохранительных органов задержали более 300 человек. По данным Franceinfo, пострадали 13 полицейских.

Прокуратура Парижа сообщила, что во время этого фестиваля постоянно происходят «сексуальные нападения, ножевые ранения, бросание предметов в полицейских».

Кроме того, по данным Le Parisien, перед мероприятием в социальных сетях стали появляться «призывы делать инъекции женщинам», а также выросло количество скачиваний приложений для сообщения жертв о домогательствах и насилии.

Девочка укололась шприцем в московском каршеринге

В 2023 году в автомобиле службы каршеринга в Москве 10-летняя девочка укололась шприцем с неизвестной жидкостью. Ребенок был с родителями, взявшими машину Belkacar в аренду. По прибытии на место девочка, выходя из машины, почувствовала укол в ноге. Оказалось, что из заднего сиденья торчала игла со шприцем, в котором была жидкость светло-бежевого цвета.

Позже экспертиза установила, что неизвестное вещество — это мефедрон. После случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств») УК РФ.