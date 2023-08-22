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10:32, 22 августа 2023Силовые структуры

После инцидента с ребенком и шприцем в каршеринге возбуждено уголовное дело

В Москве следователи возбудили дело после инцидента с ребенком и шприцем в авто

Фото: «Лента.ру»

В Москве следователи возбудили уголовное дело по статье 228.1. («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств») УК РФ после того, как ребенок укололся о найденный на заднем сиденье шприц с мефедроном в арендованной машине каршеринга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Расследование уголовного дела продолжается. Им занимается ОМВД России по району Крылатское.

21 августа 10-летняя девочка укололась иглой шприца с неизвестной жидкостью, выходя из салона каршерингового авто. Шприц находился на заднем сиденье автомобиля. Ребенка срочно доставили в больницу, сделали анализы и написали заявление в правоохранительные органы, жидкость отправили на экспертизу. Позднее стало известно, что в шприце был мефедрон.

Машина принадлежала каршерингу BelkaCar. Там заявили, что начали проверку.

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    Варвара Митина
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