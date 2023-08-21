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23:12, 21 августа 2023Россия

Каршеринг начал проверку после инцидента с ребенком и шприцем в авто

Каршеринг BelkaCar проведет проверку после инцидента с ребенком и шприцем в авто

Фото: PxHere

Каршеринг BelkaCar начал проводить проверку в связи с инцидентом в Москве, когда ребенок укололся о шприц в салоне автомобиля. Об этом заявили в пресс-службе компании, передают РИА Новости.

«Мы на связи с пользователем, выясняем обстоятельства произошедшего», — добавили в BelkaCar.

Ранее сообщалось, что десятилетняя девочка уколола ногу шприцем с неизвестным содержимым, выходя из салона каршерингового авто в Москве. Игла торчала из заднего сиденья. Ребенка срочно доставили в больницу, сделали анализы и написали заявление в правоохранительные органы, жидкость отправили на экспертизу.

Тем временем в Ленобласти двухлетняя девочка попала в реанимацию после того, как попробовала ядовитый гриб, выросший на дачном участке. Врачи диагностировали у нее токсическое отравление.

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    Александра Синицына
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