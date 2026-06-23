Малышева предостерегла россиян от опасного глупого действия летом

Врач Малышева заявила, что ношение темных очков без защиты от ультрафиолета вредит глазам

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, офтальмолог Михаил Коновалов предостерегли россиян в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале от одного опасного действия летом. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Коновалов заявил, что летом нельзя носить солнечные очки без защиты от ультрафиолетового излучения. По его словам, из-за темных линз у человека расширяются зрачки, поэтому в них попадает еще больше солнечного света, чем если бы очков не было.

«Когда вы носите черные очки без ультрафиолетовой защиты, вы сжигаете свою сетчатку. Это надо понимать. Покупать красивые очки и носить их на солнце глупо», — констатировала Малышева. Коновалов же посоветовал покупать солнечные очки только в оптиках.

Ранее офтальмолог Дмитрий Дементьев предупредил о часто совершаемой летом ошибке, которая может стоить человеку зрения. По его словам, в таким последствиям может привести купание в контактных линзах.