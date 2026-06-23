Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:36, 23 июня 2026Интернет и СМИ

Малышева предостерегла россиян от опасного глупого действия летом

Врач Малышева заявила, что ношение темных очков без защиты от ультрафиолета вредит глазам
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: mark gusev / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, офтальмолог Михаил Коновалов предостерегли россиян в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале от одного опасного действия летом. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Коновалов заявил, что летом нельзя носить солнечные очки без защиты от ультрафиолетового излучения. По его словам, из-за темных линз у человека расширяются зрачки, поэтому в них попадает еще больше солнечного света, чем если бы очков не было.

«Когда вы носите черные очки без ультрафиолетовой защиты, вы сжигаете свою сетчатку. Это надо понимать. Покупать красивые очки и носить их на солнце глупо», — констатировала Малышева. Коновалов же посоветовал покупать солнечные очки только в оптиках.

Ранее офтальмолог Дмитрий Дементьев предупредил о часто совершаемой летом ошибке, которая может стоить человеку зрения. По его словам, в таким последствиям может привести купание в контактных линзах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров высказался о требовании капитуляции от России

    Россия разбомбила старый советский объект с подземными бункерами. Там британцы тренировали бойцов ВСУ

    Обычная привычка перед сном оказалась связана с болезнью Альцгеймера

    Лавров назвал реальную цель Запада на переговорах по Украине

    Волочкова впечатлила фанатов кардинально новой внешностью

    Лавров заявил о создании в ЕС концлагерей для российских военных

    В российском регионе раскрыт скрывавшийся 40 лет убийца и насильник детей

    В Кривом Роге сообщили о повреждении инфраструктуры после ракетного удара

    В Минобороны отчитались о сбитых британских ракетах Storm Shadow

    В России предложили ввести уголовную ответственность за одно действие с участниками СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok