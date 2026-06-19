Россиян предупредили о стоящей зрения страшной ошибке

Офтальмолог Дементьев заявил, что из-за купания в контактных линзах можно лишиться зрения

Врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев предупредил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» о часто совершаемой летом опасной ошибке, которая может стоить зрения. О ней доктор рассказал в выпуске, доступном на платформе «Смотрим».

Дементьев призвал россиян не купаться в пресных водоемах и в море в контактных линзах. «Это страшная ошибка. (...) Это может кончиться потерей зрения», — заявил врач.

Он объяснил, что в реках, прудах, а также в море находится большое количество бактерий, грибков и простейших, которые при попадании в глаз могут вызвать опасную, разрушающую его структуру инфекцию. Одним из самых опасных для зрения микроорганизмов Дементьев назвал простейшее акантамебу. Пространство под контактной линзой становится для нее благоприятной средой, из-за чего она быстро размножается и разрушает глаз.

Офтальмолог добавил, что вылечить поражение глаза, которое вызывает акантамеба, практически невозможно. «Когда человек попадает к врачу, то роговица под линзой [уже] превратилась в такую белую кашу», — добавил врач.

Ранее Дементьев предупредил россиян, что в ресницах могут жить клещи. По словам офтальмолога, с этим сталкиваются люди, у которых есть проблемы с иммунитетом.