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09:53, 23 июня 2026Мир

Молодого россиянина нашли с перерезанным горлом в Сербии

Shot: Россиянина нашли в Сербии с перерезанным горлом после знакомства с девушкой
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: PhotoTamara / Shutterstock / Fotodom

20-летнего россиянина Михаила нашли в Сербии с перерезанным горлом после знакомства с девушкой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам матери молодого человека, Михаил не не пил и не употреблял запрещенные вещества, они созванивались каждый день. После происшествия мать наняла адвоката и прилетела в Сербию, чтобы добиться проведения полноценного расследования.

«За пару дней до гибели он познакомился с какой-то девушкой с розовыми волосами и провел с ней всю ночь. А на следующий день сказал, что та украла его кошелек, и пошёл искать ее в местный клуб. Нашел ли он там ее, неизвестно, но потом его действия были странными», — рассказали друзья россиянина.

Позже он без документов заселился в отель рядом с тем клубом, «ходил сам не свой с камнем в руке», который безуспешно пытались отобрать сотрудники отеля. Затем он решил отправиться к себе домой, но не дошел 15 минут до места назначения.

В феврале 2025 года женщина из США оказалась за решеткой после того, как напала на знакомого из-за отмены свидания.

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