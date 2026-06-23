Молодого россиянина нашли с перерезанным горлом в Сербии

Shot: Россиянина нашли в Сербии с перерезанным горлом после знакомства с девушкой

20-летнего россиянина Михаила нашли в Сербии с перерезанным горлом после знакомства с девушкой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам матери молодого человека, Михаил не не пил и не употреблял запрещенные вещества, они созванивались каждый день. После происшествия мать наняла адвоката и прилетела в Сербию, чтобы добиться проведения полноценного расследования.

«За пару дней до гибели он познакомился с какой-то девушкой с розовыми волосами и провел с ней всю ночь. А на следующий день сказал, что та украла его кошелек, и пошёл искать ее в местный клуб. Нашел ли он там ее, неизвестно, но потом его действия были странными», — рассказали друзья россиянина.

Позже он без документов заселился в отель рядом с тем клубом, «ходил сам не свой с камнем в руке», который безуспешно пытались отобрать сотрудники отеля. Затем он решил отправиться к себе домой, но не дошел 15 минут до места назначения.

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