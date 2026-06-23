Мощный камнепад обрушился на дорогу в российском регионе

В Дагестане мощный камнепад едва не раздавил машины и людей

Мощный камнепад обрушился на дорогу в Дагестане. Внимание на ситуацию в российском регионе обратил Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в Унцукульском районе на 43-м километре дороги «Буйнакск — Гимры — Чирката». На записи, снятой очевидцем, можно заметить, что за несколько минут до удара стихии на полотно скатилось несколько крупных камней, которые водители попытались убрать самостоятельно. Юный пассажир автомобиля за кадром отметил, что один из камней качается, как качели, и скоро упадет. В результате через несколько секунд после того, как участок под ним опустел, огромные куски скалы завалили дорогу.

В данный момент дорога на участке Временный поселок — Ахульго закрыта, на месте работают сотрудники экстренных служб. По информации источника, пострадавших нет.

Накануне мощный смерч повредил почти 100 домов и лишил света более пяти тысяч жителей Свердловской области.