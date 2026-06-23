Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:23, 23 июня 2026Экономика

Мощный камнепад обрушился на дорогу в российском регионе

В Дагестане мощный камнепад едва не раздавил машины и людей
Полина Кислицына (Редактор)

Мощный камнепад обрушился на дорогу в Дагестане. Внимание на ситуацию в российском регионе обратил Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в Унцукульском районе на 43-м километре дороги «Буйнакск — Гимры — Чирката». На записи, снятой очевидцем, можно заметить, что за несколько минут до удара стихии на полотно скатилось несколько крупных камней, которые водители попытались убрать самостоятельно. Юный пассажир автомобиля за кадром отметил, что один из камней качается, как качели, и скоро упадет. В результате через несколько секунд после того, как участок под ним опустел, огромные куски скалы завалили дорогу.

В данный момент дорога на участке Временный поселок — Ахульго закрыта, на месте работают сотрудники экстренных служб. По информации источника, пострадавших нет.

Накануне мощный смерч повредил почти 100 домов и лишил света более пяти тысяч жителей Свердловской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев пригрозил отказом от переговоров с Россией

    Онколог перечислила признаки опасной опухоли на коже

    Помощник Путина рассказал о попытках ЕС связаться с Москвой

    Бельгия выдала ордер на арест бывшего еврокомиссара

    ВСУ обстреляли ракетами город в российском приграничном регионе

    Россиян предупредили о риске диареи из-за летней ягоды

    Киргизия выпустила на свободу арестованного российского политолога

    У известного комика нашли рак

    Ведущий закрытый образ жизни сын Джулии Робертс попал на фото папарацци

    Мощный камнепад обрушился на дорогу в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok