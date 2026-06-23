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20:47, 23 июня 2026Авто

Москвичей призвали пересесть на метро

Дептранс: Жителям Москвы лучше пересесть на метро из-за локальных ограничений движения
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

В среду, 24 июня, жителям Москвы лучше пересесть на метро из-за локальных ограничений движения на дорогах. Отказаться от поездок на личном транспорте призвали в столичном Дептрансе.

«Завтра в центре и на юго-востоке Москвы возможны временные локальные перекрытия движения. Из-за этого привычные маршруты могут быть недоступны, а время в пути — увеличиться», — предупредили в ведомстве.

В связи с этим для поездок в центр и на юго-восток города жителям столицы посоветовали по возможности выбирать метро, выезжать с запасом времени и заранее продумать альтернативные маршруты.

В понедельник, 22 июня, несколько дорог на юго-западе Москвы временно перекрыли для автомобилей. Речь идет о трех съездах — с проспекта Вернадского на Ленинский проспект, с внутренней стороны МКАДа на Киевское шоссе, а также с внешней стороны МКАДа на Киевское шоссе. Насколько долго движение будет ограничено, в Дептрансе не уточняли.

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