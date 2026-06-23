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18:01, 23 июня 2026Интернет и СМИ

На Западе объяснили провокации НАТО в отношении Калининграда

«Политика»: НАТО хочет вынудить РФ ответить с помощью провокаций в отношении Калининграда
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Страны НАТО пытаются вынудить Россию дать военный ответ с помощью провокаций в отношении Калининградской области. Об этом сообщает сербская газета «Политика».

Отмечается, что политики западных стран на протяжении нескольких лет называют даты предполагаемого нападения России на одну из стран НАТО.

«Разведки подтверждают, что непосредственной российской военной угрозы нет. Но политикам этот вывод не нужен, и вместо того, чтобы успокоить общественность, они продолжают нагнетать обстановку, в которой война уже считается только вопросом времени», — говорится в материале.

По данным издания, на Россию пытаются надавить, поскольку российский ответ на давление может быть представлен как агрессия. Уточняется, что Калининградская область является уязвимой точкой для реализации такого сценария.

Ранее военный политолог и доцент Российского экономического университета имени Плеханова Александр Перенджиев заявил, что Германия готовит план нападения на Калининград и Белоруссию. Он подчеркнул, что Берлин хочет реванша.

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