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19:20, 23 июня 2026Экономика

Названа область Подмосковья с наибольшей вероятностью встречи с медведем

Минэкологии: Наиболее часто бурый медведь встречается на севере и западе Подмосковья
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Alexandru-Bogdan Ghita / Unsplash

Чаще всего бурого медведя можно встретить на севере и западе Подмосковья. Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе министерства экологии и природопользования региона.

Численность бурых медведей в Подмосковье может достигать 70-80 особей, при этом около половины из них — представители местной популяции, добавили в ведомстве. Примерно половина периодически заходит из сопредельных областей».

Для подсчета численности использовались результаты полевых маршрутных работ, данные ежегодного мониторинга прошлых лет, анализ публикаций в интернете, опросы жителей и отчеты из охотничьих хозяйств.

Всего в 2026 году в Минэкологии Подмосковья поступило 10 обращений от жителей Подмосковья о встречах с бурым медведем, заключили в пресс-службе.

В министерстве также подчеркнули, что медведь занесен в Красную книгу Московской области, поэтому его отлов и отстрел запрещены.

Ранее кандидат биологических наук Дмитрий Федоров объяснил рекордное число лосей в Подмосковье фрагментацией лесных массивов и нехваткой привычных мест обитания.

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