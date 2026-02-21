Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:40, 21 февраля 2026Экономика

Нашествие лосей в Подмосковье объяснили

Биолог Федоров: Лоси в Подмосковье выходят к населенным пунктам в поисках корма
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Oskar Jabłoński / Unsplash

Рекордное число лосей в Подмосковье обусловлено фрагментацией лесных массивов и нехваткой привычных мест обитания. Причины нашествия этих животных в российском регионе назвал кандидат биологических наук Дмитрий Федоров, его слова приводит РИА Новости.

На фоне сокращения площадей привычных мест обитания эти животные все чаще вынужденно выходят к населенным пунктам в поисках пропитания, пояснил биолог. Фрагментацию лесных массивов в регионе Федоров объяснил активным строительством дорожных магистралей и других объектов.

В результате множество деревьев оказываются вырубленными, а лоси вынуждены искать себе новые места, пригодные для их жизнедеятельности, добавил он. «Площадь, занятая видом, стала значительно меньше. Основная причина — антропогенное воздействие», — констатировал биолог.

Ранее сообщалось, что из-за вырубки лесов популяция лосей в Подмосковье подскочила на 67 процентов за последний год и достигла 20 тысяч. Показатель стал рекордным за десять лет. Чаще всего лосей встречают Восточном и Южном округах Москвы и Подмосковья. По словам местных жителей, животные выходят на трассы, а также заглядывают в жилые дворы, подъезды и даже пытаются зайти в автобусы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России выступили против замалчивания правды о СВО

    «Оно вернулось, а затем снова улетело». Зачем президенты США ищут инопланетян и что находят в секретных архивах

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    В США поддержали участие россиян в Паралимпиаде

    В России рассказали об обнаруженных в подвалах замерзших телах наемников ВСУ

    В Госдуму внесли законопроект о выезде детей мигрантов из России по достижении 18 лет

    В РПЦ рассказали об отношении к сжиганию чучела Масленицы

    Экс-премьер Украины указал на ошибку Януковича во время Майдана

    Нашествие лосей в Подмосковье объяснили

    Стало известно об очередях на границе России и Эстонии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok