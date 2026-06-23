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09:43, 23 июня 2026Россия

Неизвестные разгромили кладбище в российском регионе

Неизвестные разгромили кладбище в Выксе Нижегородской области
Майя Назарова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Неизвестные разгромили кладбище в Выксе Нижегородской области. Об этом стало известно Telegram-каналу Ni Mash.

По сведениям российского издания, в поселке Досчатый оказались повреждены надгробия и памятники более 20 могил. Кроме того, вандалы оставили на некоторых захоронениях следы обуви.

По факту случившегося начали проводить проверку.

До этого сообщалось, что в Новосибирске неизвестные повредили десятки могил на Гусинобродском кладбище. Тогда один из жителей российского города пояснил, что повреждения были зафиксированы со стороны биатлонного комплекса. На месте организовали восстановительные работы.

Еще раньше на кладбище в Дзержинске Нижегородской области неизвестные разгромили могилы участников специальной военной операции (СВО). Родственники военных предположили, что за этим могут стоять вандалы.

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