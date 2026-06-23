Один из ведущих мировых банков ухудшил прогнозы по цене золота

Bloomberg: Немецкий Deutsche Bank снизил прогноз по цене золота на 22 процента

Один из ведущих мировых банков, немецкий Deutsche Bank резко ухудшил прогноз по золоту. Об этом сообщает Bloomberg.

Deutsche Bank AG снизил прогнозы цен на золото на целых 22 процента. По ожиданиям аналитиков, в третьем квартале 2026 года золото будет стоить около 4300 долларов за унцию вместо ранее прогнозируемых уровней в 4800 долларов. Ранее прогноз по золоту ухудшил и Goldman Sachs, который снизил ожидаемый уровень стоимости драгметалла на 500 долларов.

Как пишет Майкл Сюэ, аналитик-исследователь, эксперты банков по-прежнему предполагают, что цены вырастут с текущих уровней ниже 4100 долларов, хотя и в гораздо меньшей степени, чем ожидалось ранее. В этом квартале золото подешевело почти на 12 процентов — причиной стал рост цен на энергоносители из-за войны на Ближнем Востоке, который усилил ожидания повышения ставок мировыми центробанками.

«Пересмотр процентной ставки ФРС в сочетании с устойчивыми макроэкономическими показателями США сыграли основную роль в снижении цен на золото», — сказал Сюэ. По его мнению, если американский регулятор повысит ставку на три-четыре процентных пункта, золото может упасть примерно до 3800 долларов за унцию. Продолжающиеся продажи биржевых фондов, обеспеченных золотом, показали, что привычная поддержка рынка золота «практически отсутствует». Единственным устойчивым фактором остается спрос со стороны центральных банков.

18 июня Федеральная резервная система (ФРС), выполняющая в США функции Центробанка, не стала снижать учетную ставку на первом заседании после смены руководителя, оставив ее на уровне 3,5-3,75 процента. Как следует из пресс-релиза регулятора, решение было принято единогласно — 12 голосами из 12.

