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09:33, 23 июня 2026Россия

Стали известны свежие данные об удерживаемых на Украине мирных россиянах

Омбудсмен Лантратова: На Украине остаются пятеро жителей Курской области
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Ну Украине все еще удерживают пять мирных жителей Курской области, вывезенных с российской территории. Свежие данные о них сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в беседе с РИА Новости.

По словам омбудсмена, она поставила вопрос о жителях Курской области на встрече с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. «Мы понимаем, что у нас относительно большое количество курских граждан без вести пропавшие, — рассказала Лантратова. — В настоящий момент подтверждено пять человек, которые находятся на территории Украины».

Уполномоченный по правам человека выразила надежду, что в ближайшее время россиян удастся вернуть домой.

В мае губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что из 2173 жителей региона, считавшихся пропавшими без вести, удалось найти 1841 человека. 446 из них не выжили. Судьба еще 332 человек остается неизвестной.

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