Пес спас четверых российских бойцов от дрона ценой собственной жизни

Пес Дизель спас четырех российских разведчиков от украинского дрона

Боец с позывным Воробей рассказал, как однажды стаффордширский терьер по кличке Дизель спас четверых российских разведчиков от украинского дрона ценой собственной жизни. Историю передает РИА Новости.

По его словам, пес периодически прыгал на птиц. В тот раз бойцы двигались в группе вчетвером, двойками. «Заметил нас дрон противника. Мы начали скрываться. Вылетел FPV-дрон, и пес, который находился с нами, прыгнул на него. Во время удара он схватил дрон на лету... Дрон разорвался, к сожалению, пес погиб», — поделился Воробей.

Благодаря этому никто из разведчиков не пострадал. Как рассказал военнослужащий, собака была любимцем подразделения.

В январе сообщалось, что в Одессе собака спасла своего хозяина от мобилизации — сотрудники территориального центра комплектования пытались его забрать, однако животное начало их кусать.