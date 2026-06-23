Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:47, 23 июня 2026Из жизни

Пес спас четверых российских бойцов от дрона ценой собственной жизни

Пес Дизель спас четырех российских разведчиков от украинского дрона
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Боец с позывным Воробей рассказал, как однажды стаффордширский терьер по кличке Дизель спас четверых российских разведчиков от украинского дрона ценой собственной жизни. Историю передает РИА Новости.

По его словам, пес периодически прыгал на птиц. В тот раз бойцы двигались в группе вчетвером, двойками. «Заметил нас дрон противника. Мы начали скрываться. Вылетел FPV-дрон, и пес, который находился с нами, прыгнул на него. Во время удара он схватил дрон на лету... Дрон разорвался, к сожалению, пес погиб», — поделился Воробей.

Благодаря этому никто из разведчиков не пострадал. Как рассказал военнослужащий, собака была любимцем подразделения.

В январе сообщалось, что в Одессе собака спасла своего хозяина от мобилизации — сотрудники территориального центра комплектования пытались его забрать, однако животное начало их кусать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «С глубоким сожалением». Вице-спикер сената Польши вернул две госнаграды Украины, напомнив о массовых убийствах граждан

    Такер Карлсон отказался поддерживать Республиканскую партию

    На Западе раскрыли план Британии против России

    Автобус с российскими туристами столкнулся с экскаватором в Китае

    ВСУ расстреляли супружескую пару из-за подозрения в лояльности к российским войскам

    Рост антисемитизма в мире объяснили

    «Ракетную проблему» США объяснили

    Вынужденная заниматься сексом в машине из-за больной бабушки девушка попала в ДТП

    Автоконцерны США начнут производить военную продукцию

    На Кубе объявили траур в связи со смертью соратника Кастро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok