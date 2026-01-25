Реклама

Собака спасла украинца от мобилизации

В Одессе собака спасла хозяина от мобилизации
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Denisov / Global Look Press

В Одессе собака спасла хозяина от мобилизации сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что сотрудники ТЦК схватили мужчину, выгуливавшего собаку. Украинец оказал сопротивление, а питомец несколько раз укусил военкомов.

В результате военкомы оставили мужчину в покое и уехали.

Ранее в городе Измаил Одесской области работники автосервиса вступили в конфликт с сотрудниками ТЦК, попытавшимися принудительно увести одного из слесарей.

