Бывший СССР
04:49, 24 января 2026

На Украине работники автосервиса побили сотрудников ТЦК

В городе Измаил Одесской области работники автосервиса побили сотрудников ТЦК
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

В городе Измаил Одесской области работники автосервиса вступили в конфликт с сотрудниками территориального центра комплектования (территориального центра комплектования, ТЦК), попытавшимися принудительно увести одного из слесарей. Об этом РИА Новости рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

На предоставленном агентству видео видно, как двое мужчин в военной форме подходят к автослесарю, ведут с ним краткий разговор, после чего пытаются насильно увести его.

Мгновенно вспыхивает потасовка — работники автосервиса, не раздумывая, вступают в бой, отбивая своего коллегу с помощью силы, не давая чужакам увести его.

«Он говорил, что у него есть бронь и хотел пойти ее взять, но ТЦК начали заламывать его. Подоспели другие работники станции техобслуживания и отбили своего коллегу», — пояснил Лебедев.

Ранее сообщалось, что сотрудники ТЦК ударили киевлянина коленом по голове.

