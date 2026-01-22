Сотрудники ТЦК избили киевлянина коленом по голове и попали на видео

Опубликовано видео избиения киевлянина сотрудниками ТЦК по голове

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) избили киевлянина коленом по голове и попали на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Политика Страны».

«Я первый раз вижу такое (...) Вы — клоуны, отпустите», — выкрикнул автор видео.

Ранее сообщалось, что в Одессе ТЦК собрал подкрепление для отправки на фронт из небоеспособных украинцев.

До этого стало известно, что украинские военкомы значительно ужесточили методы мобилизации после того, как Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) возглавил офис президента Украины. Тэцэкашники стали наглее, задержания жестче, а в отношении неравнодушных граждан нередко стали применять различные спецсредства.