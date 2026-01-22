Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:51, 22 января 2026Бывший СССР

Сотрудники ТЦК избили киевлянина коленом по голове и попали на видео

Опубликовано видео избиения киевлянина сотрудниками ТЦК по голове
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) избили киевлянина коленом по голове и попали на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Политика Страны».

«Я первый раз вижу такое (...) Вы — клоуны, отпустите», — выкрикнул автор видео.

Ранее сообщалось, что в Одессе ТЦК собрал подкрепление для отправки на фронт из небоеспособных украинцев.

До этого стало известно, что украинские военкомы значительно ужесточили методы мобилизации после того, как Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) возглавил офис президента Украины. Тэцэкашники стали наглее, задержания жестче, а в отношении неравнодушных граждан нередко стали применять различные спецсредства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Уиткофф прибыл в Москву на переговоры с Путиным

    В России криптовалюты официально признали имуществом. Что это значит для владельцев крипты

    Россияне платят десятки миллиардов за проезд по платным дорогам. Они могут снова подорожать

    В Госдуме назвали гроссмейстерским ходом предложение Путина по Совету мира

    Сотрудники ТЦК избили киевлянина коленом по голове и попали на видео

    Слуцкий назвал Зеленского «политическим шакалом»

    В России оценили потери ВСУ под руководством друга Сырского

    Украинцев призвали готовиться к наихудшей ситуации с электричеством

    Раскрыт самый популярный размер груди у россиянок

    Дмитриев прокомментировал осуждение Европы Зеленским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok