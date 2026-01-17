Реклама

22:06, 17 января 2026Бывший СССР

Сотрудники ТЦК ужесточили методы мобилизации с приходом Буданова

ТАСС: После назначения Буданова ТЦК стали применять газовые баллончики
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) значительно ужесточили методы мобилизации после того, как Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) возглавил офис президента Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя российских силовых структур.

Собеседник агентства напомнил, что Буданов, возглавив офис Владимира Зеленского, собрал совещание, на котором заявил о своем намерении решить проблемы мобилизации. «В реальности же все оказалось наоборот - тэцэкашники стали наглее, задержания жестче, а в отношении неравнодушных граждан нередко стали применять различные средства, в том числе газовые баллончики», — добавил он.

При этом, по мнению представителя силовых структур, сейчас никто не в силах остановить творящийся на Украине беспредел. Сделать это будет можно только тогда, когда Киев откажется от концепции «войны до последнего украинца».

Ранее депутат Верховной рады Александр Юрченко призвал ограничить власть ТЦК.

