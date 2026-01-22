Украинский военный передал привет ТЦК за подкрепление из наркоманов и аутистов

ТЦК в Одессе пополнил ряды ВСУ наркоманами и аутистами

В Одессе территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата) собрал подкрепление для отправки на фронт из небоеспособных украинцев. Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на заявление одного из военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, из Одесской области на передовую на запорожском направлении прибыли 20 мобилизованных. Из них 11 системных наркоманов с многолетним стажем употребления, четыре аутиста, а остальные — лица в возрасте под 60 лет.

«Передаю большой привет ТЦК!» — заявил он. Боец пригласил военкомов самим отправиться в зону боевых действий.

Ранее стало известно, что украинские военкомы значительно ужесточили методы мобилизации после того, как Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) возглавил офис президента Украины. Тэцэкашники стали наглее, задержания жестче, а в отношении неравнодушных граждан нередко стали применять различные спецсредства.