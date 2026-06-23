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17:38, 23 июня 2026Россия

Полномочия депутата Госдумы досрочно прекратили

Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Харченко
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Государственная Дума на пленарном заседании досрочно прекратила полномочия депутата Екатерины Харченко. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что поводом для решения нижней палаты парламента стал переход Харченко на другую работу.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщал, что Екатерину Харченко назначили на должность исполняющей обязанности ректора Курского государственного университета.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы досрочно прекратили полномочия члена думского комитета по бюджету Айрата Фаррахова. Отмечается, что парламентария лишили мандата на основании его письменного заявления.

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