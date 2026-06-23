Полномочия депутата Госдумы досрочно прекратили

Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Харченко

Государственная Дума на пленарном заседании досрочно прекратила полномочия депутата Екатерины Харченко. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что поводом для решения нижней палаты парламента стал переход Харченко на другую работу.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщал, что Екатерину Харченко назначили на должность исполняющей обязанности ректора Курского государственного университета.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы досрочно прекратили полномочия члена думского комитета по бюджету Айрата Фаррахова. Отмечается, что парламентария лишили мандата на основании его письменного заявления.