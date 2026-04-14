Депутата Госдумы досрочно лишили полномочий

Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Фаррахова

Депутаты Госдумы досрочно прекратили полномочия члена думского комитета по бюджету Айрата Фаррахова. Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной Думы Фаррахова Айрата Закиевича», — говорится в постановлении.

Отмечается, что парламентария лишили мандата на основании его письменного заявления.

Ранее депутат Госдумы от Тульской области Виктор Дзюба принял решение сдать мандат. Известно, что парламентарий подал заявление о сложении полномочий по собственному желанию.