Депутата Госдумы досрочно лишили полномочий

15:09, 14 апреля 2026Россия

Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Фаррахова
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Айрат Фаррахов. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутаты Госдумы досрочно прекратили полномочия члена думского комитета по бюджету Айрата Фаррахова. Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной Думы Фаррахова Айрата Закиевича», — говорится в постановлении.

Отмечается, что парламентария лишили мандата на основании его письменного заявления.

Ранее депутат Госдумы от Тульской области Виктор Дзюба принял решение сдать мандат. Известно, что парламентарий подал заявление о сложении полномочий по собственному желанию.

