Депутат Госдумы решил сдать мандат

Депутат Госдумы от Тульской области Виктор Дзюба принял решение сдать мандат. Проект соответствующего постановления размещен на портале системы обеспечения законодательной деятельности.
Как следует из документа, парламентарий подал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Депутаты рассмотрят его на пленарном заседании 17 февраля.
Ранее мандата депутата Госдумы лишился обвиняемый в особо крупной взятке Анатолий Вороновский. По версии следствия, парламентарий получил 25 миллионов рублей от руководителя Дагомысского ДРСУ Сафарбия Напсо.
До этого в апреле 2025 года полномочий лишили депутата Госдумы Юрия Напсо. В нижней палате объяснили, что парламентарий суммарно не был на работе более 200 дней без уважительной причины и проживает в Объединенных Арабских Эмиратах.