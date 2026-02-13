Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

15:47, 13 февраля 2026Россия

Депутат Госдумы решил сдать мандат

В Госдуму внесли проект постановления о прекращении полномочий депутата Дзюбы
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Депутат Госдумы от Тульской области Виктор Дзюба принял решение сдать мандат. Проект соответствующего постановления размещен на портале системы обеспечения законодательной деятельности.

Как следует из документа, парламентарий подал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Депутаты рассмотрят его на пленарном заседании 17 февраля.

Ранее мандата депутата Госдумы лишился обвиняемый в особо крупной взятке Анатолий Вороновский. По версии следствия, парламентарий получил 25 миллионов рублей от руководителя Дагомысского ДРСУ Сафарбия Напсо.

До этого в апреле 2025 года полномочий лишили депутата Госдумы Юрия Напсо. В нижней палате объяснили, что парламентарий суммарно не был на работе более 200 дней без уважительной причины и проживает в Объединенных Арабских Эмиратах.

