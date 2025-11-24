Обвиняемый в многомиллионной взятке депутат Госдумы решил сдать мандат

Обвиняемый во взятке депутат ГД Вороновский написал заявление о сложении мандата

Депутат Госдумы Анатолий Вороновский, обвиняемый в получении многомиллионной взятки, написал заявление о сложении мандата. О решении политика пишет РБК со ссылкой на два источника.

Как подчеркнул один из собеседников издания, лишение Вороновского статуса парламентария «было в любом случае неизбежно».

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин рассказал, что Вороновского обвиняют в получении 25 миллионов рублей от руководителя Дагомысского ДРСУ Сафарбия Напсо. Сведения об этом парламентариям предоставил генпрокурор России Александр Гуцан в ходе обсуждения снятия неприкосновенности.

По словам Затулина, обвиняемый во взятке депутат заявил, что собирается сотрудничать со следствием и бороться за признание себя невиновным.

О лишении Вороновского неприкосновенности стало известно 11 ноября. С соответствующей просьбой в нижнюю палату парламента обратился генпрокурор России.