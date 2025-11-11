Депутата Госдумы Вороновского лишили неприкосновенности

ТАСС: Госдума лишила неприкосновенности депутата Вороновского

Госдума лишила неприкосновенности депутата Анатолия Вороновского, обвиняемого во взяточничестве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, решение принималось в ходе закрытой части пленарного заседания.

Ранее снять с Вороновского неприкосновенность рекомендовала комиссия Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, представляемых депутатами. С соответствующей просьбой в нижнюю палату парламента обратился генпрокурор России Александр Гуцан.

Как сообщил глава комиссии Отари Аршба, Вороновский дал согласие сотрудничать со следствием. По его словам, депутат считает ситуацию постыдной для себя и будет стараться опровергнуть обвинения. Размер инкриминируемой взятки и другие подробности о ней не приводятся.