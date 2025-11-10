Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:19, 10 ноября 2025Россия

Раскрыта причина просьбы Генпрокуратуры снять неприкосновенность с депутата Госдумы

Аршба: Депутата Госдумы Вороновского подозревают во взяточничестве
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутата Госдумы Анатолия Вороновского подозревают во взяточничестве. Причину просьбы Генпрокуратуры снять с него неприкосновенность раскрыл глава комиссии нижней палаты парламента по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, и мандатным вопросам Отари Аршба, пишет РИА Новости.

По его словам, Вороновский дал согласие сотрудничать со следствием. «В результате следственных действий, если появится соответствующий необходимый доказанный следствием материал, они могут обратиться ещё раз в Государственную думу для принятия решения по существу», — подчеркнул Аршба.

Парламентарий добавил, что Вороновский считает ситуацию постыдной для себя и будет стараться опровергнуть обвинения. Размер инкриминируемой депутату взятки и другие подробности не приводятся.

Ранее Аршба сообщил, что возглавляемая им комиссия рекомендовала Госдуме снять неприкосновенность с Вороновского. С соответствующей просьбой в нижнюю палату парламента обратился генпрокурор России Александр Гуцан.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская нефтяная компания объявила форс-мажор на месторождении

    Минобороны показало кадры боев близ Красноармейска

    ЕС придумал еще один орган против России

    Открыт безопасный путь предотвращения инфаркта и инсульта

    Врач назвала главное правило защиты от ботулизма

    Названы сроки перехода Красноармейска под контроль России

    Россиянин давал пощечины детям на улице и попал на видео

    «Мы остановимся, а Россия нет». США прекратили поставки оружия для Украины. Почему это произошло и когда они могут возобновиться?

    Российских операторов сотовой связи обяжут выполнять требование ФСБ

    Момент задержания восьмерых диверсантов в российском регионе попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости