Раскрыта причина просьбы Генпрокуратуры снять неприкосновенность с депутата Госдумы

Аршба: Депутата Госдумы Вороновского подозревают во взяточничестве

Депутата Госдумы Анатолия Вороновского подозревают во взяточничестве. Причину просьбы Генпрокуратуры снять с него неприкосновенность раскрыл глава комиссии нижней палаты парламента по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, и мандатным вопросам Отари Аршба, пишет РИА Новости.

По его словам, Вороновский дал согласие сотрудничать со следствием. «В результате следственных действий, если появится соответствующий необходимый доказанный следствием материал, они могут обратиться ещё раз в Государственную думу для принятия решения по существу», — подчеркнул Аршба.

Парламентарий добавил, что Вороновский считает ситуацию постыдной для себя и будет стараться опровергнуть обвинения. Размер инкриминируемой депутату взятки и другие подробности не приводятся.

Ранее Аршба сообщил, что возглавляемая им комиссия рекомендовала Госдуме снять неприкосновенность с Вороновского. С соответствующей просьбой в нижнюю палату парламента обратился генпрокурор России Александр Гуцан.