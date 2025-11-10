В Госдуме рекомендовали снять неприкосновенность с одного депутата

Комиссия Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, представляемых депутатами, рекомендовала нижней палате парламента снять неприкосновенность с депутата Анатолия Вороновского. Об этом сообщил ее глава Отари Аршба, пишет РИА Новости.

Ранее лишить Вороновского депутатской неприкосновенности попросил генпрокурор России Александр Гуцан. Причина запроса на момент его отправки не уточнялась.

В беседе с журналистами Аршба сообщил, что после обсуждения совместно с ведомством комиссия рекомендовала палате разрешить снятие неприкосновенности с депутата и возбуждение уголовного дела. Отмечается, что Вороновский также присутствовал на заседании.

В апреле Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Юрия Напсо, который отсутствовал на рабочем месте свыше 200 дней, не имея на то уважительной причины. В октябре в отношении него возбудили уголовное дело.