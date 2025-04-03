Прогуливавшего заседания в течение двух лет российского депутата лишили полномочий

В Госдуме депутата-прогульщика Напсо досрочно лишили полномочий

В Госдуме депутата Юрия Напсо, который в течение двух лет прогуливал заседания, досрочно лишили полномочий. Об этом сообщили «Известия».

В нижней палате российского парламента отметили, что Напсо не был на работе более 200 дней без уважительной причины.

Кроме того, удалось выяснить, что Напсо проживает за пределами России — в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

До этого стало известно, что воронежскому депутату Роману Жогову запросили семь лет колонии за аферу с трудоустройством жены.

Еще раньше в Брянской области перед судом предстал бывший депутат Клинцовского городского Совета народных депутатов Владимир Реук по делу о хищении денег участников спецоперации.