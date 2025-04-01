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15:29, 1 апреля 2025Силовые структуры

Российскому депутату запросили семь лет колонии за аферу с трудоустройством жены

Прокурор запросил 7 лет воронежскому депутат Жогову за мошенничество
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Центральном районном суде Воронежа начались прения сторон по уголовному делу о мошенничестве, в котором обвиняется бывший депутат городской думы и руководитель фракции «Единая Россия» в городском парламенте Роман Жогов. Об этом сообщает ТАСС.

По версии следствия, Жогов фиктивно трудоустроил свою жену на Воронежский опытно-механический завод, находящийся в собственности бывшего первого зампреда Воронежской городской думы Александра Провоторова. С 11 ноября 2010 года по 27 мая 2020 года Жогов и его жена незаконно получили от владельца завода 2,3 миллиона рублей.

На заседании суда прокурор заявил, что считает доказанной вину подсудимого по статье 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»), и просит суд назначить ему наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в Брянской области перед судом предстанет бывший депутат Клинцовского городского Совета народных депутатов Владимир Реук по делу о хищении денег участников спецоперации.

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