Генпрокурор России попросил лишить неприкосновенности одного депутата Госдумы

Генпрокурор Гуцан попросил снять неприкосновенность с депутата ГД Вороновского

Генпрокурор России Александр Гуцан попросил снять неприкосновенность с депутата Госдумы (ГД) Анатолия Вороновского. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты на сайте.

Материалы направлены для предварительного рассмотрения председателю Госдумы Вячеславу Володину, а также в Комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

С чем именно может быть связано направление запроса на лишение Вороновского депутатской неприкосновенности, не сообщается.

Весной 2025 года Госдума досрочно прекратила полномочия бывшего на тот момент депутатом Юрия Напсо. Законодатель отсутствовал на рабочем месте свыше 200 дней, не имея на то уважительной причины. В октябре в отношении Напсо возбудили уголовное дело.