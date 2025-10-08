Силовые структуры
18:50, 8 октября 2025Силовые структуры

Отсутствовавший 200 дней на заседаниях бывший российский депутат попал под уголовное дело

Адвокат подтвердил возбуждение уголовного дела в отношении экс-депутата Напсо
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В отношении бывшего депутата Госдумы Юрия Напсо возбуждено уголовное дело. Это подтвердил его адвокат Роман Баранников, пишет ТАСС.

По словам защиты, в связи с возбуждением дела была вскрыта для проведения обыска, а потом опечатана служебная квартира, которую Напсо получил как депутат Госдумы. Что вменяют бывшему парламентарию, адвокат не уточнил.

Как стало известно изданию «Коммерсантъ», Напсо является фигурантом уголовного дела по части 1 статьи 131 УК РФ («Изнасилование»). Он мог надругаться над 19-летней помощницей в марте 2023 года, после чего покинул Россию и перестал появляться на заседаниях Госдумы.

Всего Напсо отсутствовал в парламенте около 200 дней. Его прогулы заметили в апреле 2025 года и лишили депутатского мандата. В настоящее время он находится в розыске.

