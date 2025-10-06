Силовые структуры
17:58, 6 октября 2025Силовые структуры

Квартиру бывшего российского депутата назвали местом преступления

Ъ: Силовики обыскали жилье экс-депутата Госдумы Напсо по делу об изнасиловании
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Госдума / Globallookpress.com

Служебную квартиру бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо назвали местом преступления. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, Напсо является фигурантом уголовного дела по части 1 статьи 131 УК РФ («Изнасилование»). Сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Москве провели обыск в его служебном жилье, расположенном в доме №1 на улице Улофа Пальме. В результате были обнаружены и изъяты несколько предметов, возможно, имеющих отношение к преступлению.

Бывший депутат подозревается в принуждении к сексу своей 19-летней помощницы. Само преступление произошло в марте 2023 года.

По данным правоохранителей, все произошло в гостиной. Там Напсо применил физическую силу, толкнул и повалил пострадавшую на стол. Затем он навалился весом своего тела на молодую девушку, снял с нее одежду и изнасиловал. Врачи зафиксировали на ней синяки и другие характерные для подобного преступления повреждения.

По информации издания, на вопрос журналистов об обыске в его квартире экс-депутат ответил, что это исключено и его адвокаты уже обратились в СК за разъяснением. «Со своей стороны, я могу ответственно заявить, что подобных инцидентов с моим участием не было. Ни помощница, ни какая-либо другая женщина не предъявляли мне претензий в связи с якобы домогательствами», — заявил Напсо.

Ранее сообщалось, что Замоскворецкий районный суд Москвы отправил за решетку бывшего депутата Мосгордумы и заместителя председателя политической партии «Яблоко» Максима Круглова.

