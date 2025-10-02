Заместителя председателя политической партии России отправили за решетку

Замоскворецкий районный суд Москвы отправил за решетку бывшего депутата Мосгордумы и заместителя председателя политической партии «Яблоко» Максима Круглова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета России.
Политик пробудет под арестом до 29 ноября. Его обвиняют в совершении преступления по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России») УК РФ.
Предварительно, в апреле 2022 года экс-депутат Мосгордумы выложил в Telegram-канале сообщения с фейками о Российской армии. О его задержании стало известно 1 октября.