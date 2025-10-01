Заместителя председателя политической партии России увезли к следователю на допрос

Московские следователи возбудили уголовное дело против бывшего депутата Мосгордумы и заместителя председателя политической партии «Яблоко» Максима Круглова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.
Политика подозревают в совершении преступления по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»). Он задержан и доставлен на допрос к следователю. Противоправная деятельность выявлена оперативниками центра противодействия экстремизму МВД России.
По данным следствия, Круглов в апреле 2022 года выложил в Telegram-канале сообщения с фейками про Российскую армию.
Ранее сообщалось, что Черемушкинский суд Москвы заочно приговорил известного российского писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) к семи годам лишения свободы за аналогичное преступление.