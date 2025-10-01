Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:52, 1 октября 2025Силовые структуры

Заместителя председателя политической партии России увезли к следователю на допрос

СК завел дело на экс-депутата Мосгордумы от «Яблока» Круглова за фейки о ВС РФ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Московские следователи возбудили уголовное дело против бывшего депутата Мосгордумы и заместителя председателя политической партии «Яблоко» Максима Круглова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

Политика подозревают в совершении преступления по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»). Он задержан и доставлен на допрос к следователю. Противоправная деятельность выявлена оперативниками центра противодействия экстремизму МВД России.

По данным следствия, Круглов в апреле 2022 года выложил в Telegram-канале сообщения с фейками про Российскую армию.

Ранее сообщалось, что Черемушкинский суд Москвы заочно приговорил известного российского писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) к семи годам лишения свободы за аналогичное преступление.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нечто беспрецедентное в российской военной сфере». В НАТО встревожены гигантским объектом, который Россия строит в сердце Европы

    На ЗАЭС произошел самый долгий за три года блэкаут

    В МВД раскрыли новую схему обмана россиян мошенниками

    Новак оценил ситуацию с ценами в России

    Вышло крупнейшее обновление Windows

    Обвиняемый в теракте против российского генерала предстанет перед судом

    Киркоров рассказал о взаимной ревности в отношениях с Бузовой

    Раскрыты подробности расправы над матерью с двумя детьми в российском регионе

    Польские подростки устроили самосуд над обвиненным в педофилии украинцем

    Обрушение рынка, массовые увольнения и падение доллара. Чем грозит первая за шесть лет приостановка работы правительства США?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости