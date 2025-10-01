Суд вынес приговор известному российскому писателю

В Москве суд заочно приговорил писателя Быкова к 7 годам колонии

В Москве Черемушкинский суд заочно приговорил известного российского писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) к семи годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

Он признан виновным по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России. Быков будет отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, суд запретил ему заниматься администрированием страниц в сети на четыре года.

Ранее сообщалось, что прокурор потребовал отправить писателя в колонию общего режима сроком на семь лет со штрафом в 300 тысяч рублей и запретом администрировать страницы в сети пять лет.