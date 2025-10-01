Силовые структуры
11:27, 1 октября 2025Силовые структуры

Писателя Быкова попросили отправить за решетку на семь лет

Обвинение потребовало суд заочно приговорить писателя Быкова к 7 годам колонии
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Гособвинение просит заочно приговорить к семи годам лишения свободы Дмитрия Быкова (признан в РФ иноагентом; внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) за фейки об армии и уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщает ТАСС.

Дело рассматривают в Черемушкинском суде Москвы. Прокурор потребовал отправить писателя в колонию общего режима со штрафом в 300 тысяч рублей и запретом администрировать страницы в сети пять лет.

«Быков не согласен с обвинениями в свой адрес и считает их политически мотивированными», — заявил ранее его адвокат.

По данным следствия, Быков распространял недостоверную информацию об обстреле российскими военными Харькова в ходе специальной военной операции. В обвинительном заключении говорится, что он, находясь за пределами России, во время выступления на YouTube изложил ложные сведения о якобы имевшихся жертвах после ракетного обстрела. Прокурор напомнил также, что писатель дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, а в феврале опубликовал два материала без соответствующей маркировки.

