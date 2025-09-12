Культура
19:35, 12 сентября 2025Культура

Российский писатель не согласился с обвинением в распространении фейков об армии

Писатель Быков не согласился с обвинением в распространении фейков об армии
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergey Bulkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

Писатель Дмитрий Быков (признан в РФ иноагентом; внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) не согласился с обвинением в распространении фейков об армии и уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом пишет РИА Новости.

«Быков не согласен с обвинениями в свой адрес и считает их политически мотивированными», — заявил его адвокат. Уточняется, что самого писателя в суде не было.

Ранее были раскрыты детали дела Быкова.

11 сентября сообщалось, что Росфинмониторинг внес Быкова в перечень террористов и экстремистов.

Ему предъявлено обвинение по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической ненависти») УК РФ.

