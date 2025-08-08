Суд определился с арестом известного российского писателя

В Москве суд заочно арестовал писателя Быкова по делу о фейках о ВС России

В Москве Черемушкинский районный суд заочно арестовал писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ иноагентом), обвиняемого по делу о фейках о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом сообщает ТАСС.

Быков обвиняется по части 2 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической ненависти»). Он будет арестован на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию.

Ранее сообщалось, что писатель разместил видеоролик в открытом доступе, в котором, согласно исследованию, содержится заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины. Кроме того, в нарушение порядка деятельности иностранного агента он не предоставил в уполномоченный орган информацию, представление которой предусмотрено законодательством.