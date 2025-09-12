Раскрыты детали дела писателя Быкова

Прокурор обвинил писателя Быкова в распространении фейков об обстреле Харькова

В Черемушкинском суде Москвы начался заочный процесс над писателем Дмитрием Быковым (признан в РФ иноагентом; внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), находящемся в международном розыске. Об этом сообщает ТАСС.

На заседании прокурор, представляющий государственное обвинение, заявил, что подсудимый распространял недостоверную информацию об обстреле российскими военными Харькова в ходе специальной военной операции. В обвинительном заключении говорится, что Быков, находящийся за пределами России, во время выступления на YouTube изложил ложные сведения о якобы имевшихся жертвах после ракетного обстрела, указал прокурор.

Он напомнил также, что писатель дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, а в феврале опубликовал два материала без соответствующей маркировки.

11 сентября сообщалось, что Росфинмониторг внес Быкова в перечень террористов и экстремистов.

Ему предъявлено обвинение по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической ненависти») УК РФ.