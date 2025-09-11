Российского писателя внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес писателя Быкова в список террористов и экстремистов

Дмитрий Быков (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Писатель Дмитрий Быков (признан в РФ иноагентом) внесен в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщает ТАСС.

Он обвиняется по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической ненависти») УК РФ. Быков будет арестован на два месяца с момента задержания или экстрадиции в Россию. Кроме того, в нарушение порядка деятельности иностранного агента Быков не предоставил в уполномоченный орган информацию, представление которой предусмотрено законодательством.

Известно, что Быков из-за границы выложил видео с ложными данными об обстреле российскими военными мирных граждан в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что раскрыт повод для возбуждения уголовного дела против писателя Быкова.