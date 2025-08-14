Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:42, 14 августа 2025Силовые структуры

Раскрыт повод для возбуждения уголовного дела против писателя Быкова

Поводом для возбуждения дела против писателя Быкова стало видео на YouTube
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Дмитрий Быков

Дмитрий Быков. Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Поводом для возбуждения уголовного дела о фейка о Вооруженных силах (ВС) России против писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ иноагентом) стал его ролик на YouTube. Об этом сообщает РИА Новости.

Быков из-за границы выложил видео с ложными данными об обстреле российскими военными мирных граждан в селе Гроза Харьковской области.

Писатель обвиняется по части 2 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической ненависти»). Он будет арестован на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию. Кроме того, в нарушение порядка деятельности иностранного агента он не предоставил в уполномоченный орган информацию, представление которой предусмотрено законодательством.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ раскрыла ущерб Украины от операции по срыву производства «Сапсанов»

    ВСУ ударили по центру столицы региона России

    Нехватку сотрудников в санаториях России оценили

    МВД разъяснило данные о возможном запрете одного опасного аксессуара для авто

    Раскрыты опасения Трампа из-за Зеленского перед саммитом на Аляске

    Раскрыты планы Украины по созданию ракетных комплексов «Сапсан» для ударов вглубь России

    Мерзкие туалетные привычки жениха заставили женщину задуматься о разрыве помолвки

    Стало известно о странном поведении Зеленского в разговоре с Трампом

    Зеленский записал видеообращение к Соловьеву

    Бывший посол США раскритиковал позицию Трампа перед встречей с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости