Раскрыт повод для возбуждения уголовного дела против писателя Быкова

Поводом для возбуждения дела против писателя Быкова стало видео на YouTube

Поводом для возбуждения уголовного дела о фейка о Вооруженных силах (ВС) России против писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ иноагентом) стал его ролик на YouTube. Об этом сообщает РИА Новости.

Быков из-за границы выложил видео с ложными данными об обстреле российскими военными мирных граждан в селе Гроза Харьковской области.

Писатель обвиняется по части 2 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической ненависти»). Он будет арестован на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию. Кроме того, в нарушение порядка деятельности иностранного агента он не предоставил в уполномоченный орган информацию, представление которой предусмотрено законодательством.