Российского следователя обвинили в кражах вещдоков

Ъ: Экс-следователя СКР Колянова осудят за взятку и присвоение вещдоков

Дорогомиловский районный суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего следователя, который обвиняется во взятке и растрате вещдоков. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Речь идет об экс-следователе по особо важным делам Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России (СКР) Севаке Колянове. Он был задержан 30 июля 2024 года по делу о краже, которое впоследствии вылилось в целый ряд коррупционных преступлений.

В частности, по версии следствия, Колянов завладел деньгами, изъятыми во время обыска в квартире фигуранта — его дело вел он сам. Следователь якобы просто уменьшил сумму в протоколе, а разницу забрал себе. Вскоре стало известно еще о двух похожих эпизодах.

В окончательной редакции Колянова обвинили по статьям 290 («Получение взятки»), 159 («Мошенничество») и 160 («Присвоение или растрата») УК РФ. Вину по этим делам он не признает.

Ранее бывшего замглавы управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет главка СКР Александра Избенко обвинили в хищении более 185 миллионов рублей.