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17:08, 21 января 2025Силовые структуры

Бывшего замглавы управления СК обвинили в хищении миллионов рублей

Экс-замглавы управления СК обвиняют в хищении более 185 миллионов рублей
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Бывшему замглавы управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СК РФ Александра Избенко обвиняют в хищении более 185 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Против Избенко подан иск на 19 миллионов рублей.

За свою карьеру экс-полковник принимал участие в расследовании нескольких резонансных дел, среди них — авиакатастрофа самолета Falcon во Внуково, теракт над Синайским полуостровом, где был взорван Airbus А321, а также стрельба в казанской гимназии в 2021 году.

Бывший следователь похищал вещественные доказательства из специального хранилища Следственного комитета в Техническом переулке в Москве с 2021 по 2023 год. Сейчас установлено 16 эпизодов хищения на сотни миллионов рублей из четырех расследованных им дел. На эти суммы он приобретал автомобили и недвижимость, оформляя их на гражданскую жену Анну Марчук, тестя и других родственников. Потерпевшими от действий Избенко пока признаны 15 физических и юридических лиц, которым принадлежали украденные ценности.

Установлено, что в 2019 году Избенко купил квартиру в столице на Донецкой улице, место на парковке, кладовку и Mercedes CLA 250 4MATIC, оформив на Марчук. Еще один Mercedes GLC 250 фигурант купил в 2017 году, но в октябре 2020 года переоформил на двоюродную сестру супруги. Следствие считает, что подмосковный дом тестя также куплен на похищенные деньги. Басманный суд уже арестовал все это имущество, счета Марчук и девять дорогих наручных часов.

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