15:40, 26 сентября 2025Силовые структуры

Отсутствовавшего 200 дней на заседаниях бывшего российского депутата объявили в розыск

«112»: Экс-депутат Напсо мог надругаться над 19-летней помощницей в марте 2023
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Бывшего депутата Госдумы Юрия Напсо объявили в розыск по делу об изнасиловании. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По версии следствия, в марте 2023 года Напсо надругался над своей 19-летней помощницей, а затем улетел из страны. Сначала он проследовал в Ереван через Минск, а затем в Дубай.

Все это время мужчина не появлялся на заседаниях — всего он отсутствовал в парламенте около 200 дней. Его прогулы заметили в апреле 2025 года и лишили депутатского мандата.

Ранее сообщалось, что Юрий Напсо инициировал поправки к Уголовному кодексу в 2008 году. В частности, он предлагал наказывать насильников пожизненным сроком или казнью.

